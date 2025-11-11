به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت گفت: برنامه مکمل‌یاری شامل دو بخش اصلی است؛ در برنامه آهن‌یاری، دختران مدارس متوسطه هر هفته یک عدد قرص آهن دریافت می‌کنند تا از کمبود این عنصر ضروری جلوگیری شود و سلامت عمومی و توان جسمی آنان بهبود یابد.

فریده فولادوند افزود: در بخش مکمل‌یاری ویتامین D، دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌های اول و دوم متوسطه هر ماه یک عدد قرص ویتامین D دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: دریافت این مکمل‌ها برای نوجوانان ضروری است، چرا که منابع طبیعی ویتامین D، از جمله نور خورشید به میزان کافی در دسترس آنان نیست و کمبود آن می‌تواند سلامت آنان را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره‌کل آموزش‌وپرورش هم درباره گستردگی طرح اظهار داشت: امسال بیش از ۷۵۰ مدرسه متوسطه استان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند و حدود ۱۲۲ هزار دانش‌آموز از خدمات مکمل‌یاری بهره‌مند می‌شوند.

حسینی‌تبار افزود: این برنامه در مدارس دخترانه شامل ۱۶ هفته مصرف هفتگی قرص آهن و مصرف ماهیانه قرص ویتامین D است و در مدارس پسرانه، دانش‌آموزان هر ماه یک عدد قرص ویتامین D دریافت می‌کنند.

مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان نیز خاطرنشان ساخت: آهن یکی از مهم‌ترین ریزمغذی‌ها برای رشد و سلامت نوجوانان به‌ویژه دختران در سن بلوغ بوده و کمبود آن بسیار شایع است.

نقیایی گفت: مصرف منظم مکمل‌های آهن می‌تواند از بروز کم‌خونی و عوارض ناشی از آن جلوگیری کند و باعث افزایش نشاط، تمرکز و توان جسمی دانش‌آموزان شود.