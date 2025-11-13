فرماندار ارومیه به همراه هیئتی از معاونان، در پی دعوت امام جماعت محله حسین‌آباد، به بررسی مسائل و مشکلات این محله پرداخت.

رسول مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی و فرماندار ارومیه، در پاسخ به دعوت حجت‌الاسلام مهدی شاهی‌زاده، امام جماعت محله حسین‌آباد، به همراه گروهی از معاونان خود، در مسجد یازهرا (س) ارومیه حاضر شد.

در این برنامه که با هدف رسیدگی به امور محله حسین‌آباد ترتیب داده شده بود، جلسه‌ای با حضور اهالی و نمایندگان محله تشکیل شد و مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات ساکنان منطقه به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر پایه تصمیم‌اتخاذ شده در این نشست، مقرر شد هفته آینده میز خدمتی با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان غربی، در مسجد یازهرا (س) ارومیه برگزار شود تا مسائل و مشکلات محله حسین‌آباد با اولویت و دقت پیگیری و مرتفع گردد.

اقدام به موقع فرمانداری ارومیه در حضور میدانی و ارتباط مستقیم با شهروندان، با استقبال و رضایت اهالی محله حسین‌آباد همراه شد.