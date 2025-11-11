مهسا بهشتی، نماینده تیم ملی وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۶ کیلوگرم، موفق شد نشان برنز حرکت یک‌ضرب این دسته را به دست آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا بهشتی وزنه بردار دسته ۸۶ کیلوگرم کشورمان امروز در مسابقات وزنه برداری ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در اولین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۹۷ کیلوگرم شد، در سومین حرکت هم وزنه ۱۰۴ کیلو را بالای سر برد و بدین ترتیب نشان برنز این دسته را از آن‌خود کرد.

در همین دسته وزنه بردارانی از مصر و ازبکستان به ترتیب اول و دوم شدند.