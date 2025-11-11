پخش زنده
امروز: -
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با صدور پیامی انفجار انتحاری امروز در پایتخت پاکستان را بهشدت محکوم کرده و آن را اقدامی غیرانسانی و بزدلانه دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با انتشار پیامی در صفحه پیام رسان ایکس نوشت: حمله تروریستی روز سهشنبه در منطقه جی -۱۱ اسلامآباد را شدیدا محکوم میکنیم.
وی این اقدام را «غیرانسانی و بزدلانه» خواند که به شهادت ۱۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۳۶ تن دیگر انجامیده است.
سفیر ایران تأکید کرد: تروریسم طرح شوم عناصر بزدلی است که درصدد بیثبات کردن منطقه و جلوگیری از تحقق اهداف توسعه پایدار هستند.
امیری مقدم افزود: این معضل مزمن که ریشه در توطئههای شوم خارجی دارد تهدیدی مشترک برای کل منطقه است؛ جایی که عناصر خائن در همراهی با تروریسم بینالمللی، صلح، امنیت و ثبات را هدف گرفتهاند.
وی تأکید کرد: مقابله با این پدیده شوم نیازمند ارادهای جمعی، قاطع و هماهنگ از سوی همه کشورهاست تا تمامی اشکال تروریسم و افراطگرایی خشونتآمیز ریشهکن شود.
سفیر ایران در پایان ضمن ابراز همدردی عمیق با دولت و ملت برادر پاکستان بهویژه خانوادههای داغدار از خداوند متعال برای قربانیان این حادثه رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.