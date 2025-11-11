پخش زنده
امروز: -
هفته ملی هوافضا، یادآور راهی است که از رؤیای پرواز تا اقتدار امروز ایران ادامه دارد؛ راهی که هر روز با گامهای تازه جوانان این سرزمین استوارتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سامانه پیشرفته موشکی و توان هوا فضای ایرانِ امروز به نماد قدرت ملی و بازدارندگی تبدیل شده است؛ توانی که هرگونه تجاوز دشمن پیش از وقوع در آسمان، هدف قرار میدهد و امنیت پایدار ایران را تضمین میکند؛ کشوری که تصمیم گرفت به جای تکیه بر دیگران، خودش آسمانش را بسازد.
از دل همین تصمیم، «هوافضای ایران» متولد شد؛ مسیری که با تلاش دانشمندان و مجاهدانی، چون شهید حسن تهرانیمقدم و در ادامه با هدایت سردار امیرعلی حاجیزاده به نقطهای رسید که امروز، دشمن از توان دفاعی ایران سخن میگوید.
نماد روشن این اقتدار، انهدام پهپاد فوقپیشرفته آمریکایی «گلوبال هاوک» در خردادماه ۱۳۹۸ است؛ زمانی که سامانه پدافندی «سوم خرداد» در عملیاتی دقیق، پرنده متجاوز را در آسمان خلیج فارس سرنگون کرد و نشان داد که امنیت آسمان ایران دستیافتنی نیست.
از هفدهم تا بیست و سوم آبانماه، به نام هفته ملی هوافضا نامگذاری شده است؛ هفتهای برای مرور دستاوردهایی که از دل علم، ایمان و مجاهدت جوانان ایرانی شکل گرفته و ایران را در رده قدرتهای برتر هوافضای منطقه قرار داده است.