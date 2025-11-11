فرمانده انتظامی لرستان گفت: اشراف اطلاعاتی و اقتدار نیرو‌های انتظامی لرستان در مناطق صعب‌العبور شهرستان الیگودرزمنجر به کشف بیش از ۴ تن مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح و توقیف ۲ دستگاه خودرو شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: اشراف اطلاعاتی و اقتدار نیرو‌های انتظامی لرستان در مناطق صعب‌العبور شهرستان الیگودرز منجر به کشف بیش از چهار تُن انواع مواد مخدر، دستگیری ۵ قاچاقچی، توقیف ۲ دستگاه خودرو و کشف ۸ قبضه سلاح شد.

سردار محمد رضا هاشمی فر تأکید کرد این ضربه سنگین در نخستین ساعات بامداد و بدون فرصت واکنش برای مجرمان وارد شده است.

سردار‌ها شمی‌فر در تشریح جزئیات این عملیات گفت: با اشراف دقیق اطلاعاتی بر فعالیت‌های شبکه‌ای تعدادی از سوداگران مرگ، مأموران جان بر کف انتظامی شهرستان الیگودرز با هماهنگی دستگاه قضایی و برنامه‌ریزی چندلایه اطلاعاتی و عملیاتی، در سحرگاهان امروز با اقتدار کامل وارد عمل شدند و با سرعت و غافلگیری کامل، اجازه هیچ‌گونه واکنشی را به قاچاقچیان ندادند.

سردار هاشمی‌فر افزود: در این عملیات سنگین، بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد، ۵ نفر قاچاقچی و یک نفر به جرم نگهداری سلاح دستگیر، ۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و همچنین ۲ دستگاه خودرو متعلق به این افراد توقیف گردید.

🔹رمانده انتظامی لرستان با اشاره به سختی جغرافیایی منطقه ادامه داد: کوه‌های بختیاری از مناطق بسیار صعب‌العبور استان محسوب می‌شوند، اما نیرو‌های انتظامی با اتکا به آموزش‌های حرفه‌ای، روحیه جهادی و توان عملیاتی بالا توانستند ضربه‌ای مهلک بر پیکر باند‌های قاچاق وارد کنند.

وی تصریح کرد: پلیس استان لرستان با قاطعیت و اشراف کامل اطلاعاتی، مسیر‌های تردد و فعالیت قاچاقچیان را تحت کنترل دارد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

فرمانده انتظامی لرستان در پایان با قدر دانی از تلاش مأموران شهرستان الیگودرز خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و این موفقیت بار دیگر نشان داد که سازمان انتظامی با اقتدار، هوشمندی و فداکاری، همچنان در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایستاده است.