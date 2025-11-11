پخش زنده
در نشست ستاد کاروانهای راهیان نور آذربایجان غربی آخرین برنامهریزیها برای اعزام کاروانهای راهیان نور جنوب، غرب و شمالغرب کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور جنوب، غرب و شمالغرب کشور در استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین برنامهریزیها برای اعزام کاروانهای راهیان نور در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و دستگاههای اجرایی عضو ستاد گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند.
همچنین بر تأمین زیرساختهای لازم، افزایش خدمات رفاهی و رعایت اصول امنیتی و بهداشتی در مناطق عملیاتی جنوب، غرب و شمالغرب کشور تأکید شد.