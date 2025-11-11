به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست صنایع فرهنگی و خلاق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این مراسم با بیان این که فعالیت‌های فرهنگی باید پویا و مردمی باشد، گفت: در این راستا صنایع فرهنگی و خلاق در بدنه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شکل گرفت.

حمید صابر افزود: طبق آمار بنیاد ملی بازی‌ های رایانه‌ ای کشور، بیش از ۴۰ میلیون بازیکن بازی ویدیویی «گیمر» در کشور وجود دارد که استفاده از این فرصت برای ایجاد روحیه نشاط و امید در استان از اولویت‌ های این اداره کل است.

وی ادامه داد: از این رو و در راستای توسعه زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق و کشف استعدادهای نوجوانان و علاقمند در حوزه بازی‌ های رایانه‌ ای،«جام بازی‌ های رایانه‌ ای مشهد» با شعار «هوشمند بازی کن، خلاقانه بدرخش» و با عنوان «مشهد گیم» توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اوایل آذر امسال در سطح مشهد برگزار می‌ شود.

صابر گفت: جام بازی‌ های رایانه‌ ای مشهد ویژه دانش‌ آموزان پسر مقاطع دوره دوم متوسطه برگزار می‌ شود و تلاش می‌ شود این جام سال آینده در کل استان و نیز با حضور دانش‌ آموزان دختر برگزار شود.

وی افزود: سرگرمی سالم با محوریت ایجاد روحیه نشاط و امید، ایجاد حس رقابت سازنده توام با همبستگی ملی، تقویت سواد رسانه‌ ای و تربیت هوشمند در زیست بوم دیجیتال، شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه بازی های ویدئویی و بازی‌سازی، افزایش مشارکت فرهنگی بین نهادهای آموزشی و فرهنگی، از جمله اهداف برگزاری جام بازی‌ های رایانه‌ ای در مشهد است.

رونمایی از اپلیکیشن «بازی یار» ویژه دانش‌ آموزان ابتدایی

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت بازی‌ های رایانه‌ ای در یادگیری دانش‌ آموزان گفت: امروزه بازی‌ ها به ویژه بازی‌ های رایانه‌ ای یکی از روش‌ های مهم آموزشی و یادگیری است.

مصطفی اسدی افزود: ارائه مفاهیم در قالب بازی سبب افزایش یادگیری در دانش‌ آموزان می‌ شود که در این راستا هفته گذشته در حوزه آموزش ابتدایی برای درس ریاضی دانش‌ آموزان ابتدایی، برنامه رایانه‌ ای «بازی یار» رونمایی شد.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری جشنواره ها و مسابقات در حوزه بازی‌ های رایانه‌ ای و استفاده از هوش مصنوعی اضافه کرد: در این راستا آموزش بیش از ۱۵۰ هزار معلم و دانش‌ آموز در حوزه هوش مصنوعی در حال انجام است.