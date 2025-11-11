به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارا بهمنیار، کاراته‌کای وزن منهای ۵۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی اسلامی، پس از برتری مقابل حریفانی از کشور‌های سنگال و ساحل عاج به فینال صعود کرد و در فینال این وزن هم به مصاف گلشن مردالوا از ازبکستان رفت.

سارا بهمنیار در این رقابت و در پیکاری حساب شده توانست این حریف قدرتمند ازبکی را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و به جمع دختران طلایی کاروان سفیران اقتدار راه پیدا کند.

در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم نمایندگانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، جمهوری آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج حضور داشتند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض کشور عربستان در حال برگزاری است.

در پی قهرمانی سارا بهمنیار و فاطمه صادقی، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به این دو کاراته کا پاداش قهرمانی اهدا کرد.