به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار آثاری که دارای رویکرد همسو با مبانی انقلاب اسلامی باشند با هر موضوعی می توانند در بخش رقابتی جشنواره شرکت کنند.

در عین حال موضوعات نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی، آرمان روح الله، ملت قهرمان، اتحاد مقدس، رویای ایرانی، عدالت، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی، جنگ اقتصادی، دانشگاه، دژ دانش و جنگ فرهنگی از اولویت‌های جشنواره است.

علاقمندان می توانند آثار خود را در بخش‌های مختلف جشنواره شامل فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، تولیدات ویدئویی و تصویری با استفاده از هوش مصنوعی و فیلم نامه در جشنواره شرکت دهند.

علاقمندان می توانند ضمن ثبت نام در تارنمای جشنواره به آدرس fanoos.ammarfilm.ir تولیدات خود را به نشانی دبیرخانه تهران بلوار کشاورز خیابان ۱۶ روبروی خیابان پورسینا پلاک ۶۰ ارسال کنند.

مهلت ثبت نام و ارسال آثار حداکثر تا ۲۵ آبان ماه تمدید شده است.