پخش زنده
امروز: -
ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیسرویمیز ایران با پیروزی مقابل نماینده میزبان راهی مرحلهیکچهارمنهایی بازیهای همبستگی اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انفرادی تنیسرویمیز بازیهای همبستگی اسلامی از امروز به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان آغاز شد.
در جدول ۱۶ نفره، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیسرویمیز ایران برابر نهال الغطّانی از کشور میزبان رقابت کرد و موفق شد نماینده عربستان سعودی را در ۴ ست متوالی و با امتیازهای ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۳ شکست دهد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.
او پیش از این در بازی نخست خود بیسان شیری از لبنان را با نتیجه ٤ بر صفر شکست داده بود.