به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امشب (سه شنبه ۲۰ آبان)، محمد قاسمی در فینال ماده ۲۰۰ متر آزاد، با زمان ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۶۳ صدم ثانیه به عنوان سوم رسید و صاحب نشان برنز شد.

علی رشیدپور دیگر ملی‌پوش شنای ایران در فینال این ماده با زمان ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه به مقام ششم رسید.

صبح امروز در مرحله مقدماتی ماده ۲۰۰ متر آزاد، علی رشیدپور در دسته ۱ خط ۳، با زمان ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه و محمد قاسمی در دسته ۲ خط ۳، زمان با زمان ۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه، به فینال راه یافته بودند. ۲۴ شناگر در این ماده رقابت کردند.