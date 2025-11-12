پخش زنده
برترینهای جشنواره صنایع دستی خلاق ۳ در اصفهان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: در مجموع ۸۲۴ اثر شامل ۲۷۵ اثر هنرآموز و ۵۴۹ اثر هنرجویی دریافت شد. از این تعداد، ۱۲۸ اثر شامل ۶۴ اثر هنرآموز و ۵۹ اثر هنرجویی به مرحله راستیآزمایی راه پیدا کردند؛ در نهایت ۲۸ اثر از هنرآموزان و ۲۵ اثر از هنرجویان بهعنوان آثار برتر انتخاب شد و در بخش ساخت ابزار خلاقانه نیز سه اثر برگزیده معرفی شد.
سعید ابراهیمی در جشنواره صنایع دستی خلاق ۳ افزود: در سال جاری رویداد تازهای با عنوان «ساخت ابزار خلاقانه» به جشنواره اضافه شد؛ از اردیبهشت فراخوانها برای ثبت نام منتشر شد؛ هنرجویان پس از گذراندن دورههای آموزشی در حوزه کسبوکار، فرم شناسنامه آثار خود را ارسال کردند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: در خرداد ارزیابی اولیه آثار در هنرستانها انجام شد و تیمهای برتر معرفی شدند؛ سپس آثار برگزیده برای اصالتسنجی و داوری نهایی ارسال شد و جوایز نفرات اول تا سوم اهدا شد.
ابراهیمی تاکید کرد: طراحی لوگو، تندیسها و دیگر اجزای جشنواره اثر هنرجویان است و همه مراحل این رویداد به دست آنها پیش میرود؛ ما به این جشنواره نگاه زنجیرهای و فرایندی داریم، نه مقطعی؛ امیدواریم این روند بتواند به تقویت جایگاه اصفهان در حوزه صنایعدستی کمک کند و سهم اقتصاد خلاق شهر و استان را در سطح ملی افزایش دهد.