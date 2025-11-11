پدر شهید حیاتقلی خلجی در فتح آباد دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال‌وبختیاری گفت:حاج شیرعلی خلجی پدر شهید والامقام حیاتقلی خلجی بعد از تحمل سال‌ها فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: پدر شهید شیرعلی خلجی فردا در روستای فتح آباد تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گفته وی شهید حیاتقلی خلجی چهارم فروردین ۱۳۴۶ در روستای فتح آباد از توابع شهرستان شهرکرد متولد شد و بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید.