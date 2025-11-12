به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر علمی بخش شیراز اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسان گفت: این رویداد بین المللی از ۲۴ تا ۲۸ آبان با حضور اندیشمندانی از ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان ، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش در شیراز برگزار می شود.

سعید حسام‌پور افزود: آیین گشایش و نخستین نشست علمی همایش بین‌المللی ایران‌شناسان، صبح ۲۶ آبان‌ از ساعت هشت در تالار فجر دانشگاه شیراز آغاز خواهد شد. میزگرد تخصصی «ایران‌شناس» هم در ISC در همان روز برگزار می‌شود.

همچنین بعد از ظهر ۲۶ آبان، میزگرد تخصصی با محوریت «کوروش» با حضور استادان برجسته تاریخ در تخت جمشید برنامه‌ریزی شده است و ۲۷ آبان، دومین نشست علمی و آیین پایانی این همایش از ساعت ۸ تا ۱۲ در تالار فجر دانشگاه شیراز برنامه‌ریزی شده است.

وی یادآور شد: این رویداد بین‌المللی موجب ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شیراز، توسعه گردشگری علمی و فرهنگی، و ایجاد فرصت‌های نوین برای همکاری‌های علمی بین‌المللی خواهد شد.

حسام‌پور اعلام کرد: در دو روز برگزاری این همایش بیت المللی، میهمانان از اماکن مختلف گردشگری و جاذبه‌های مختلف شیراز بازدید خواهند کرد.

وی گفت: ورود برای عموم علاقه‌مندان در نشست‌های علمی این رویداد، آزاد خواهد بود.