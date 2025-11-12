به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نشست وبیناری «رونمایی از برش استانی از نقشه مهندسی فرهنگی استان خراسان شمالی» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سبک زندگی اسلامی با محوریت خانواده، آسیب‌های اجتماعی استان و تعلیم و تربیت در حوزه دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، از محور‌های این نشست بود

در این نشست، طاهر رستمی با تأکید بر جایگاه فرهنگ در مسیر توسعه پایدار استان گفت: هرگاه در خراسان شمالی کار فرهنگی فاخر و اثرگذاری انجام شده، مردم با اشتیاق از آن استقبال کرده‌اند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از رویداد‌های موفق فرهنگی استان از جمله کنگره ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی، تئاتر فاخر سرزمین خورشید، مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، جشنواره اقوام و آیین‌های هفته وحدت اظهار داشت: این رویداد‌ها نشان داد که خراسان شمالی به راستی رنگین‌کمان اقوام است و ظرفیت بی‌نظیری برای هم‌دلی، هم‌افزایی و ارتقای همبستگی اجتماعی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: اگر بتوانیم با تکیه بر این وحدت و همدلی بین اقشار مختلف، برنامه‌های فرهنگی را به‌صورت منسجم و هدفمند دنبال کنیم، بدون تردید شاهد ارتقای شاخص‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان خواهیم بود.

رستمی در پایان بر ضرورت پیوند میان اسناد بالادستی و ظرفیت‌های بومی استان تأکید کرد و گفت: مهندسی فرهنگی کشور زمانی محقق می‌شود که هر استان با شناخت دقیق از هویت فرهنگی خود، در مسیر اجرای عملی این سند گام بردارد.