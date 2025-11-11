دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از تصویب تخفیف ۲۰ درصدی برای دارندگان کارت کیشوندی و اجرای بسته تازه‌ای از مشوق‌ها در حوزه مالیات و سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیش، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در آیین گرامیداشت روز کیش و مراسم رونمایی از دستاورد‌های منطقه آزاد، با بیان اینکه ارائه خدمات بهتر به کیشوندان وظیفه اصلی مدیریت مناطق آزاد است، گفت: یکی از خبر‌های مهم امروز، تصویب و اعلام تخفیف ۲۰ درصدی برای دارندگان کارت کیشوندی است. این مصوبه در جلسه اخیر مجمع با امضای وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی نهایی شد.

وی افزود: این تخفیف در قیمت‌های مصوب خدمات و فروش تعریف شده و با هدف ایجاد انگیزه بیشتر و ارتقای رضایتمندی شهروندان کیش اجرایی می‌شود.

مسرور در ادامه به سیاست‌های حمایتی شورای‌عالی اشاره کرد و گفت: موضوع‌های مرتبط با مالیات در مناطق آزاد در الحاقیه جدید بررسی و بخش‌های مهمی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و دوره‌های بیست‌ساله ساماندهی شده است. هدف ما ایجاد مقررات دقیق و مشوق‌های واقعی برای تقویت جایگاه حمایتی مناطق آزاد در اقتصاد کشور است.

او با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در جزیره کیش اظهار داشت: در یک سال گذشته، شاهد موفقیت‌های چشمگیری در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده‌ایم. بسیاری از چالش‌های سرمایه‌گذاران با تلاش مدیرعامل منطقه آزاد کیش و تیم مدیریتی برطرف شده و سایر موارد نیز تا سال آینده سامان می‌یابد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در پایان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه مشوق‌های واقعی، مسیر توسعه پایدار مناطق آزاد را هموار می‌کند و اقتصاد منطقه‌ای پویا و رقابت‌پذیر را به‌دنبال دارد. تخفیف ۲۰ درصدی بلیت هواپیما برای دارندگان کارت کیشوندی تنها بخشی از مجموعه اقداماتی است که در این مسیر اجرا خواهد شد.