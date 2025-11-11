به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما؛ مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال بانوان با حضور مهدی تاج رئیس و فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال و دیگر مسئولان در برج میلاد برگزار شد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان، گفت:تیم ملی فوتسال بانوان همواره از افتخارات ورزش ایران بوده و اکنون نیز در آستانه رقابت‌های جهانی، انتظار می‌رود نمایندگان شایسته‌ای برای کشورمان باشند.

وی ادامه داد: امیدوارم بازیکنان با تمرکز، انگیزه و بهترین عملکرد خود، نام ایران را در این رقابت‌ها سربلند کنند. بازی‌های سختی برابر برزیل، ایتالیا و پاناما دارید. از شما میخواهم تمام تلاشتان را برای موفقیت بکار گیرید.

رییس فدراسیون خطاب به ملی پوشان گفت: من به شما امیدوارم.

در ادامه، فریده شجاعی نایب‌رئیس بانوان فدراسیون، با اشاره به مسیر آماده‌سازی تیم، اظهار داشت: بازیکنان این تیم با تعهد، تلاش و پشتکار مثال‌زدنی به مرحله‌ای از آمادگی رسیده‌اند که می‌توان به آینده آنها امیدوار بود. از همه اعضای تیم می‌خواهم با تمام قدرت و باور قلبی به میدان بروند و نشان دهند که بانوان ایرانی توانایی رقابت با برترین‌های جهان را دارند.

سپس شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی، گزارشی از روند اردو‌های آماده‌سازی ارائه داد و گفت: در ماه‌های گذشته چندین اردوی تدارکاتی برگزار کردیم، دیدار‌های درون‌تیمی و دو بازی دوستانه مقابل روسیه انجام دادیم که نتایج آن رضایت‌بخش بود. پیش از آغاز جام جهانی نیز دو دیدار دوستانه مقابل تیم‌های نیوزیلند و لهستان در برنامه داریم تا با آمادگی کامل راهی مسابقات شویم.

شجاعی: امیدوارم ملی‌پوشان دست پر برگردند

فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: تیم ما سابقه ۲ بار قهرمانی آسیا را دارد و پس از چند سال وقفه در برگزاری مسابقات آسیایی و با قرار گرفتن بین ۳ تیم برتر جواز حضور جام جهانی را کسب کرد.

وی افزود: ملی پوشان ما در گروه سختی قرار گرفته‌اند، اما ما امیدوار به کسب نتایج درخشان این دختران هستیم.

گفتنی است؛ در پایان مراسم پیراهن شماره ۱۲ به خانم نرگس سلیمانی، فرزند شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اهدا شد.

ملی پوشان اعزامی کشورمان عبارتند از:

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان (تهران)

فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی (هرمزگان)

سارا شیربیگی، الهام عنافچه، زهرا کیانی، شیرین صفار، عاطفه برقی، زهرا لطف آبادی (خوزستان)

مهساکمالی، طاهره مهدی پور، مهدیه محمودی نیا (کرمان)

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ – فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب ۴ گروه ۴ تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام، دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان فردا شب عازم فیلیپین می‌شود تا قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی، در دو دیدار تدارکاتی به مصاف لهستان خواهد رفت.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین

گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

گروه C:پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما