تاسیس مرکز خدمات سرمایهگذاری در آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان جذب سرمایه، شاخص ارزیابی عملکرد مدیران دستگاهها خواهد بود از تاسیس مرکز خدمات سرمایهگذاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع توسعه آذربایجان شرقی گفت: فرصتهای سرمایه گذاری در استان بسیار فراتر از وضعیت موجود است و مدیران دستگاههای اجرایی باید به صورت هدفمند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
وی بر ضرورت برنامه ریزی منسجم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت:برای سرمایه گذاری خارجی نه تنها باید جلسات منظم تشکیل شود، بلکه خروجی جلسات نیز برای دستگاههای اجرایی تعریف و ارزیابی شود و یکی از شاخصهای اصلی سنجش عملکرد مدیران، میزان جذب سرمایه باشد.
وی افزود: برای جذب سرمایه از استان، خارج استان و خارج کشور نیز باید ضرایب ارزیابی جداگانهای در نظر گرفته شود تا مدیران فعالتر در این حوزه مشخص و مورد حمایت قرار گیرند.
سرمست بر ضرورت ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری در استان تاکید کرد و افزود: برای سهولت در فرآیند سرمایهگذاری این مرکز با مسئولیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با نظارت معاونت اقتصادی استانداری ایجاد شود. از هر دستگاه اجرایی نیز یک نماینده تامالاختیار در این مرکز مستقر شود تا ضمن راهنمایی سرمایهگذاران، نیازهای آنان در همان محل پاسخ داده شود و از گرفتار شدن در بروکراسی اداری جلوگیری شود. سازوکار عملیاتی این مرکز تا پایان آذرماه نهایی و تدوین شود.
وی تشریح کرد: یکی از الزامات ایجاد سهولت در این امر، تهیه بستههای سرمایه گذاری بی نام در حوزههای عمرانی و اقتصادی است که در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
سرمست همچنین با اشاره به مشکل ناترازی انرژی در شهرکهای صنعتی استان گفت: ضروری است پشت بام سالنها و سولههای صنعتی به پنلهای خورشیدی مجهز شود تا بخشی از انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین گردد. این روند آغاز شده اما باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجراست، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قالب برنامههای سهشنبههای اقتصادی به صورت میدانی و در کف کارخانهها برگزار میشود. دبیرخانه ستاد نیز موظف است خروجی این کارگروهها را به صورت آماری و شفاف به افکار عمومی اعلام کند و اعضای ستاد پیگیری ویژهای برای تحقق مصوبات داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بیست و نهمین همایش صادرات غیرنفتی استان خاطرنشان کرد: رویدادها و همایشهایی که هر سال در استان برگزار میشود باید نسبت به سال گذشته متفاوت و اثر گذارتر باشد و از حضور مدیران و مقامات کشوری در این برنامهها برای مطالبهگری و حل مسائل اساسی بخش تولید و صادرات بهره گرفته شود.
سرمست اعلام کرد: در سهشنبه اقتصادی این هفته از چهار واحد تولیدی بازدید شد و پرونده ۱۰ واحد صنعتی دیگر در حوزههای محیط زیست، انرژی، مالیات و بانکی مورد بررسی قرار گرفت که تصمیمات لازم در راستای رفع موانع تولید اتخاذ شد.