پخش زنده
امروز: -
کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیران و کارکنان در شرکت آب و برق کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر ایمنی شرکت آب و برق کیش، گفت: این کارگاه آموزشی ویژه مدیران و کارکنان شرکت آب و برق با هدف آشنایی با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است.
کامران سنخواستیان، گفت: دورههای آموزشی براساس برنامه ریزی برگزار خواهند شد.
او افزود: سیدعباس جزایری در این کارگاه آموزشی آخرین نکات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را برای شرکت کنندگان ارائه داد.
مدیر ایمنی شرکت آب و برق کیش، گفت: براساس ابلاغ مدیرعامل شرکت، سیدعباس جزایری به عنوان مشاور پدافند غیرعامل شرکت آب و برق کیش منصوب شد.