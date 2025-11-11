کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیران و کارکنان در شرکت آب و برق کیش برگزار شد.

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت آب و برق کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر ایمنی شرکت آب و برق کیش، گفت: این کارگاه آموزشی ویژه مدیران و کارکنان شرکت آب و برق با هدف آشنایی با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است.

کامران سنخواستیان، گفت: دوره‌های آموزشی براساس برنامه ریزی برگزار خواهند شد.

او افزود: سیدعباس جزایری در این کارگاه آموزشی آخرین نکات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را برای شرکت کنندگان ارائه داد.

مدیر ایمنی شرکت آب و برق کیش، گفت: براساس ابلاغ مدیرعامل شرکت، سیدعباس جزایری به عنوان مشاور پدافند غیرعامل شرکت آب و برق کیش منصوب شد.