به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائم مقام خادمیاران شهدای کشور در دیدار با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به برگزاری رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو» در سالروز حماسه مردم اصفهان، گفت: تاکنون ۶۱۲ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال شده است.

مهدی حاجیان با بیان اینکه این رویداد با محوریت هوش مصنوعی برگزار می شود ، افزود: این رویداد برای اولین بار در کشور با این رویکرد برگزار می شود.

وی گفت: تاکنون ۶۱۲ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال شده و اختتامیه آن در ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار اصفهان، با حضور ۲ هزار نفر برگزار خواهد شد. حاجیان با اشاره به ایجاد شکاف بین نسل جوان و ارزش های دفاع مقدس، گفت: هدف اصلی، استفاده از قالب های نوین و هوش مصنوعی برای انتقال این مفاهیم است.

هم چنین در این دیدارمسعود نیک‌بخت، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و دبیر این رویداد عنوان کرد: استان اصفهان رتبه اول ایثارگری در کشور را دارد و بیش از ۹۰۰ هزار سند فرهنگی از شهدا در اختیار داریم که می تواند در حوزه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.