۶۱۲ اثر به دبیرخانه رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو» رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائم مقام خادمیاران شهدای کشور در دیدار با آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به برگزاری رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو» در سالروز حماسه مردم اصفهان، گفت: تاکنون ۶۱۲ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال شده است.
مهدی حاجیان با بیان اینکه این رویداد با محوریت هوش مصنوعی برگزار می شود ، افزود: این رویداد برای اولین بار در کشور با این رویکرد برگزار می شود.
وی گفت: تاکنون ۶۱۲ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال شده و اختتامیه آن در ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار اصفهان، با حضور ۲ هزار نفر برگزار خواهد شد. حاجیان با اشاره به ایجاد شکاف بین نسل جوان و ارزش های دفاع مقدس، گفت: هدف اصلی، استفاده از قالب های نوین و هوش مصنوعی برای انتقال این مفاهیم است.
هم چنین در این دیدارمسعود نیکبخت، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و دبیر این رویداد عنوان کرد: استان اصفهان رتبه اول ایثارگری در کشور را دارد و بیش از ۹۰۰ هزار سند فرهنگی از شهدا در اختیار داریم که می تواند در حوزه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.