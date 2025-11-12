پخش زنده
امروز: -
یک نیکوکار با اهدای ۳۰۰ متر مربع سنگ ساختمانی برای ساخت و مقاومسازی منازل مددجویان کمیته امداد شهرستان خمینی شهر خدمت رسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خمینیشهر، با اشاره به نقش خیران در بهبود وضعیت مسکن مددجویان، گفت: یکی از نیکوکاران شهرستان با هدف حمایت از طرحهای ساخت و بهسازی منازل نیازمندان، ۳۰۰ متر مربع سنگ ساختمانی به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیون تومان به این نهاد اهدا کرد.
علیرضا شریعتی، این اقدام خیرخواهانه را موجب تسریع در روند ساخت و مقاومسازی منازل مددجویان عنوان کرد و افزود: مشارکت خیران، نقشی کلیدی در اجرای طرحهای محرومیتزدایی و توانمندسازی خانوارهای نیازمند دارد و می تواند زمینه بهبود شرایط زیستی این خانوادهها را فراهم کند.
وی در ادامه به تشریح عملکرد این نهاد در هفتماهه سال جاری در حوزه مسکن پرداخت و گفت: در این مدت، ۶۵ باب منزل مددجویی با بیش از ۶۷۳ میلیون هزینه تعمیر شده است.
به گفته علیرضا شریعتی همچنین دو واحد مسکونی جدید با کمک هزینهای معادل ۱۷۰ میلیون تومان احداث و ۳۷ واحد مسکونی دیگر بابیش از چهار میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان هزینه خریداری و در اختیار مددجویان قرار گرفته است.
رئیس کمیته امداد شهرستان خمینیشهر از تداوم طرحهای حمایتی این نهاد با مساعدت نیکوکاران در حوزه مسکن خبر داد و گفت: این نهاد با استفاده از ظرفیت خیران، تلاش دارد تا همه خانوادههای تحت حمایت در منازل ایمن، مقاوم و مناسب اسکان یابند.