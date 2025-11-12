به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:با برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی قهوه ایران در ایران‌مال، پایتخت این روزها میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ قهوه است؛ جایی که برشته‌کاران، طراحان لته آرت و برندهای کوچک و بزرگ، دانه‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران با حضور معاون وزیر صمت، سفرای برخی از کشور‌ها در تهران، روسای انجمن‌ها مرتبط و فعالان این صنعت در مرکز نمایشگاهی مجموعه ایرانمال آغاز بکار کرد. نمایشگاهی که بر توسعه زنجیره ارزش قهوه، از واردات دانه سبز تا فرآوری و عرضه تمرکز دارد.

این رویداد بزرگ از امروز میزبان تولیدکنندگان، بازرگانان و برند‌های معتبر داخلی و خارجی است. رویدادی که نشانگر جایگاه رو‌به رشد ایران در صنعت قهوه منطقه محسوب می‌شود.

سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران از سوی انجمن قهوه ایران تا ۲۳ آبان ماه در فضائی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع و با حضور ده‌ها شرکت داخلی و خارجی در مرکز نمایشگاه بین المللی ایران مال برپا شده است.

یکی از بخش‌های جذاب و آموزشی در نمایشگاه قهوه کارگاه‌های تخصصی است که فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان، فعالان و حرفه‌ای‌های صنعت قهوه فراهم می‌آورد. این کارگاه‌ها با محوریت موضوعات متنوع و تخصصی طراحی شده‌اند و توسط مدرسان برجسته و مجرب این حوزه ارائه شده است.

این نمایشگاه در گروه‌ها و رشته‌های مختلف از جمله برشته کاری، ماشین آلات، واردکنندگان دانه سبز، تصفیه آب، آسیاب قهوه، تجهیزات دم آوری برگزار شده است.

در سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران مسابقات مختلفی برگزار خواهد شد، در این رویداد دوره روستور ولیج را خواهیم داشت و مسابقه طراحی لته آرات نیز برگزار می‌شود.

این رویداد، بستری منحصر‌به‌فرد برای معرفی تازه‌ترین محصولات و نوآوری‌ها، تبادل تجربه‌های حرفه‌ای و ایجاد همکاری‌های راهبردی در حوزه قهوه است. حضور برند‌های معتبر داخلی و بین‌المللی، تولیدکنندگان و بازرگانان برجسته، سرمایه‌گذاران و خریداران حرفه‌ای، نمایشگاه امسال را به فرصتی طلایی برای رشد، شبکه‌سازی و کشف فرصت‌های جدید تجاری تبدیل کرده است.

در سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران؛ تولیدکنندگان، فعاللان این صنعت، بازرگانان، صاحبان صنایع و ماشین آلات حضور دارند و نوین‌ترین تولیدات و خدمات خود را عرضه کرده‌اند.

برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، قهوه آموزشی و حضور هیئت هائی از شهر‌های مختلف را از جمله برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است. در سومین دوره نمایشگاه قهوه ایران، رستر ویلج یا دهکده قهوه داریم که حدود ۳۰ برند کوچک حضور دارند تا محصول خود را با هدف توسعه کسب و کارشان، ارائه داده و گسترش دهند، این موضوع از جمله طرح‌های حمایتی انجمن قهوه ایران محسوب می‌شود.

طی سالیان اخیر مصرف قهوه کشور روند افزایشی قابل توجه داشته است. در سال ۹۸ حجم واردات دانه سبز قهوه به کشور ۸ هزار تن بود و این رقم در سال ۴۰۳ به ۵۰ هزار تن رسید و اگر در محدودیت واردات اعمال نمی‌شد این رقم به راحتی به ۷۰ هزار تن افزایش می‌یافت.

واردات دانه سبز می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کند. از لحظه واردات دانه سبز تا تولید، بسته‌بندی، فروش خانگی یا عرضه در کافه‌ها و رستوران‌ها، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد که ارزش افزوده بالایی دارد. در کنار آن، صنایعی مانند حمل‌ونقل، بسته‌بندی و تولید لوازم جانبی نیز از این چرخه بهره‌مند می‌شوند.

سومین نمایشگاه بین المللی قهوه ایران تا ۲۳ آبان ماه هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۱ (شب) در مرکز نمایشگاه بین المللی ایران مال آماده بازدید علاقمندان است.