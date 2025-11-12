رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور در صدا و سیمای مرکز استان با مدیرکل این مرکز دیدار و از همکاری مؤثر صدا و سیما در انعکاس فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و آگاهی‌بخشی بخش کشاورزی استان تقدیر کرد.

وی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیر و کارکنان صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی، نقش رسانه ملی را در ارتقای آگاهی بهره‌برداران و توسعه پایدار کشاورزی استان بسیار ارزشمند دانست.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان نیز در این دیدار با تأکید بر تداوم همکاری‌های مشترک، آمادگی این مرکز را برای تولید و پخش برنامه‌های تخصصی در حوزه کشاورزی اعلام کرد.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر از زحمات مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی قدردانی شد.