رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:سال‌های متمادی ساماندهی ناوگان حمل و نقل و فرسودگی ناوگان را مطرح و از آن به عنوان معضل مدیریت شهری یاد کرده‌ایم که در این میان ضرورت دارد این ناوگان بهسازی و نوسازی شوند.

وی افزود: مقرر شده شهردار لایحه بهسازی و نوسازی ناوگان را به شورای شهر ارائه کند که با توجه به امکان نوسازی ناوگان از طریق منطقه آزاد ماکو، باید سریعا ناوگان حمل و نقل را ارتقا دهیم.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه یادآور شد: در مدیریت شهری شاهد چندگانگی هستیم که باید این روند با اتخاذ سیاست‌های اصولی، بهبود یابد.