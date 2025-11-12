نوسازی ناوگان حملونقل ارومیه گامی به سوی شهری پایدار و توسعهیافته
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین پناهی در صحن شورا
به نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری اشاره و اعلام کرد: سالهای متمادی ساماندهی ناوگان حمل و نقل و فرسودگی ناوگان را مطرح و از آن به عنوان معضل مدیریت شهری یاد کردهایم که در این میان ضرورت دارد این ناوگان بهسازی و نوسازی شوند.
وی افزود: مقرر شده شهردار لایحه بهسازی و نوسازی ناوگان را به شورای شهر ارائه کند که با توجه به امکان نوسازی ناوگان از طریق منطقه آزاد ماکو، باید سریعا ناوگان حمل و نقل را ارتقا دهیم.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه یادآور شد: در مدیریت شهری شاهد چندگانگی هستیم که باید این روند با اتخاذ سیاستهای اصولی، بهبود یابد.