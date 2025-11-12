پخش زنده
سرپرست بیمارستان کیش از افتتاح تجهیزات تخصصی جدید، درمانگاههای نو و رونمایی از سند جامع سلامت، گرامیداشت هفته کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعید جاودانسیرت، با اشاره به اجرای طرحهای نو در حوزه سلامت، گفت: نصب و راهاندازی دستگاه سیتیاسکن تخصصی دهان، فک و صورت(CBCT) با هدف ارائه خدمات دندانپزشکی و کاشت ایمپلنت برای نخستین بار در بیمارستان کیش به بهرهبرداری رسید.
او افزود: درمانگاه کاشت مو و درمانگاه تغذیه نیز در بیمارستان راهاندازی و سند جامع سلامت کیش نیز رونمایی می شود.
دکتر سعید جاودانسیرت با اشاره به خدمات حمایتی بیمارستان، گرامیداشت روز کیش، گفت: هزینه پرداختی بیماران به پزشکان در نوبت معاینه حذف و هزینههای پاراکلینیکی و آزمایشگاهی برای مراجعان تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
او افزود: این طرح با موافقت هیئترئیسه بیمارستان در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سرپرست بیمارستان کیش، گفت: توسعه فضاهای فیزیکی بیمارستان، افزایش تختهای بخش اطفال و نوزادان و ساخت بخشهای جدید درمانی در دستور کار قرار دارد که مجوز آن از سازمان منطقه آزاد کیش اخذ شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.