پخش زنده
امروز: -
فرماندار هشترود از کشف یک هزار و ۱۰۰ عدل آرد نوع ۶ و یارانهای در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی گفت: این آردها در عملیات نظارتی اعضای کارگروه آرد و نان شناسایی و ضبط شده است.
وی ادامه داد: طرح نظارتی با هدف مقابله با احتکار، تنظیم بازار و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق و غیراستاندارد اجرا شده است.
فرماندار هشترود بر لزوم ادامه نظارتهای جدی بر بازار تأکید کرد و ادامه داد: برخورد قانونی قاطعی با هرگونه اقداماتی که منجر به اخلال در بازار و احتکار کالاهای اساسی شود، انجام خواهد گرفت.
حسنی با بیان اینکه ۶ متخلف در این زمینه شناسایی شده است افزود: پرونده این کشفیات برای پیگیری تخلفات به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.