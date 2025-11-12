کمک به همنوع، سرمشق گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیهاست که فرمود اول همسایه، بعد خانه.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، فرهنگ ياوري در کشاورزي به معناي دست در دست هم دادن براي حل مشکلات و حرکت جمعي به سوي بهره وري بيشتر است که از سالهاي گذشته براي کمک به کشاورزان انجام مي شد.

گروهي از شهروندان بجنوردی، روز تعطیل همراه با خانواده و دوستان به روستای آغجه ی شهرستان مانه آمدند تا با همکاري و ياوري، برداشت محصول یک کشاورز تلاشگر را آسان کنند.

آنان می‌گویند کمک به همنوع، تاسی به حضرت زهرا سلام الله علیهاست که فرمود الجار ثم الدار (اول همسایه، بعد خانه). آنان همچنین امیدوارند این فرهنگ دوباره در جامعه گسترش پیدا کند به ویژه که روستاها کم جمعیت تر شده و کشاورزان، دست تنهاتر شده‌اند.