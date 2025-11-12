پخش زنده
سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرد تا جمعه در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایدار ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر اعلام سازمان هواشناسی تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.با توجه به پایداری هوا و سکون نسبی جو، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی پیشبینی میشود.
بر اساس پیشبینیها، روزهای شنبه و یکشنبه در برخی نقاط شمالغرب، غرب و جنوب غرب کشور، شاهدافزایش ابر، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق، رگبار و رعد و برق خواهیم بود.