تیم ملی فوتسال ایران با حضور نماینده اصفهان قهرمان بازیهای کشورهای اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم ملی فوتسال ایران در چارچوب دیدار نهایی رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی با برتری در برابر مراکش عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد و ششمین نشان طلای کاروان ایران را هم کسب کرد.
تیم ملی کشورمان که مسعود یوسف ملیپوش اصفهانی را در اختیار داشت در مرحله گروهی پس از تساوی در برابر افغانستان و مراکش، تاجیکستان را شکست داد و راهی مرحله حذفی شد.
ملیپوشان با برتری ۴ بر ۲ مقابل ازبکستان جواز صعود به دیدار فینال را به دست آوردند و در فینال با حساب ۵ بر صفر از سد مراکش گذشتند.
در دیدار ردهبندی این رقابتها ازبکستان برابر عربستان در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پنالتی موفق به شکست تیم میزبان شد تا به این ترتیب ازبکها به رتبه سوم دست پیدا کنند.