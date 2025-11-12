به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم ملی فوتسال ایران در چارچوب دیدار نهایی رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با برتری در برابر مراکش عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد و ششمین نشان طلای کاروان ایران را هم کسب کرد.

تیم ملی کشورمان که مسعود یوسف ملی‌پوش اصفهانی را در اختیار داشت در مرحله گروهی پس از تساوی در برابر افغانستان و مراکش، تاجیکستان را شکست داد و راهی مرحله حذفی شد.

ملی‌پوشان با برتری ۴ بر ۲ مقابل ازبکستان جواز صعود به دیدار فینال را به دست آوردند و در فینال با حساب ۵ بر صفر از سد مراکش گذشتند.

در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها ازبکستان برابر عربستان در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پنالتی موفق به شکست تیم میزبان شد تا به این ترتیب ازبک‌ها به رتبه سوم دست پیدا کنند.