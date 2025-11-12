پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش عملکرد اپراتورها به گونهای باشد که مردم قدرت انتخاب مناسب داشته باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در جلسه بررسی و کنترل کیفیت شبکه که با حضور مسئولان اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد افزود: هدف ما استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر عملکرد اپراتورهاست.
وی گفت: گزارش عملکرد اپراتورها باید واقعی باشد تا بر اساس آن مردم، قدرت انتخاب داشته باشند.
هاشمی افزود: آمار و ارقام نشان میدهد وضع کیفیت شبکه رو به بهبود است، اما بعد از این، برخی از اعداد و ارقام، رسانهای میشود.
وی گفت: در بحث مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری حرف و حدیثهای زیادی شنیده میشود و اشکالی ندارد طرح به این بزرگی نقد هم شود، اما باید راهکار هم ارایه کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: درباره اصل این طرح ملی نباید تشکیک ایجاد کرد، اما در باره نحوه اجرا میتوان نقد کرد و قطعا در این باره باید فضای رقابتی هم ایجاد شود.
هاشمی گفت: کیفیت ارتباطات اگر چه رو به ارتقاست، اما باید این کیفیت شتاب بگیرد.