وقتی متوجه ریزش موی شقیقه هایتان شدید فورا اقدام به درمان آن کنید می‌توانید از روغن زیتون و آب پیاز و چای سبز و همچنین سیب زمینی برای استفاده موضعی کمک بگیرید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این ریزش مو هم در مردان و هم در زنان، شایع است، اما مشخص است که طاسی در مردان معمول‌تر است که از شقیقه‌ها و بالای سر آنها شروع میشود با این حال، اگر مو‌های شقیقه‌های شما ریخته است ممکن است که به زودی مو‌های بالای سر خود را نیز از دست بدهید این نوع ریزش مو نیز میتواند فقط در یک قسمت سر باشد، با مطالعه این مطلب به راهکار‌های موثر و روش‌های گیاهی برای درمان این نوع ریزش مو خواهید رسید.

دلایل ریزش موی شقیقه چیست؟

این مورد از ریزش مو، بیشتر به دلایل شرایط ژنتیکی است در برخی موارد، به دلیل استفاده بیش از حد از اکستنشن‌های مو، استفاده از کلاه گیس و اسپری‌ها و حالت دهنده‌های مو است، حتی تیروئید و عدم تعادل هورمونی نیز میتواند منجر به این فرم ریزش مو منجر شود.

۸ درمان طبیعی ریزش موی زنان و مردان در قسمت شقیقه‌ها

۱. روغن زیتون برای درمان ریزش موی شقیقه ها:

۲ قاشق غذا خوری روغن زیتون را به مدت چند ثانیه حرارت دهید تا گرم شود.

این روغن را به مدت حدود ۱۵ دقیقه روی پوست سر و به خصوص شقیقه، ماساژ دهید.

میتوانید باقیمانده روغن را روی مو‌های خود اعمال کنید و بعد از ۳۰ دقیقه، با آب سرد یا ولرم و یک شامپوی ملایم بدون نرم کننده بشویید.

این درمان را ۲ الی ۳ بار در هفته تکرار کنید.

۲. درمان ریزش موی شقیقه‌ها با آلوئه ورا:

حدود یک قاشق چای خوری از ژل آلوئه ورا استخراج شده تازه را تهیه کنید. اگر ژل آلوئه ورا تازه ندارید، میتوانید آن را از مارکت‌ها بخرید.

آن را روی محل مورد نظر اعمال کنید و اجازه دهید تا حدود یک ساعت بماند و بعد با استفاده از یک شامپو ملایم و آب شستشو دهید.

این درمان را بیش از ۳ بار در هفته تکرار کنید.

۳. پیاز موثر در رفع و درمان ریزش موی شقیقه ها:

یک قاشق چای خوری آب پیاز را روی شقیقه و پوست سر خود اعمال کنید و بعد از ۱۵ دقیقه با یک شامپوی ملایم و آب سرد یا ولرم شستشو دهید.

این درمان را ۲ الی ۳ بار در هفته تکرار کنید.

۴. چای سبز از راه‌های درمانی برای ریزش موی شقیقه ها:

دو عدد چای کیسه‌ای سبز و یک فنجان آب را آماده کنید.

یک فنجان از این چای دم کنید و اجازه دهید تا خنک شود. سپس آنها را روی پوست سر و مو‌های خود اعمال کنید.

مطمئن شوید که تمام شقیقه‌ها و پوست سرتان را پوشش دهید.

بعد از ۳۰ دقیقه، با شامپو ملایم و آب شستشو دهید.

این درمان را ۲ الی ۳ بار در هفته تکرار کنید.

۵. شستشو با سیب زمینی برای درمان ریزش موی شقیقه ها:

دو عدد سیب زمینی و دو فنجان آب آماده کنید.

این دو عدد سیب زمینی را بجوشانید و بعد آب آن را جمع کنید، اجازه دهید تا خنک شود سپس مو‌های خود را با این آب شستشو دهید.

این درمان را ۲ الی ۳ بار در هفته تکرار کنید.

۶. راه درمانی روغن نارگیل برای رفع ریزش موی شقیقه ها:

۲ قاشق غذا خوری روغن نارگیل را حرارت دهید و به مدت ۱۵ دقیقه روی پوست سر و شقیقه‌ها ماساژ دهید.

باقی مانده آن را روی مو‌های خود بمالید، و بعد از ۳۰ دقیقه با یک شامپوی ملایم و آب سرد یا ولرم شستشو دهید.

این درمان را ۲ الی ۳ بار در هفته تکرار کنید.

۷. عسل، دارچین و روغن زیتون موثر در درمان ریزش موی شقیقه ها:

یک قاشق غذاخوری دارچین، یک قاشق غذا خوری عسل و دو قاشق غذاخوری زیتون را فراهم کنید.

همه مواد را درون یک کاسه بریزید و به خوبی با هم مخلوط کنید تا یک ترکیب بدست آورید.

این ترکیب را روی پوست سر و مو‌های خود اعمال کنید؛ و بعد از ۴۰ دقیقه با شامپوی ملایم و آب سرد یا ولرم شستشو دهید. این درمان را دو بار در هفته تکرار کنید.

۸. درمان ریزش موی شقیقه‌ها با برگ‌های چریش:

یک مشت از برگ‌های چریش را با چند قطره آب مخلوط کنید تا یک ترکیب بدست آورید و این ترکیب را روی شقیقه‌ها و پوست سر خود اعمال کنید.

بعد از ۱۵ دقیقه با آب سرد و یا ولرم شستشو دهید، این درمان را ۴ الی ۵ بار در هفته تکرار کنید.