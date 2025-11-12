پخش زنده
برای ارتقای ایمنی راهها و پیشگیری از حوادث احتمالی، پاکسازی سنگهای ریزشی در محور ارتباطی اردل به شهرکرد (تنگ درکش ورکش) با حضور نیروهای راهداری شهرستان اردل اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار شهرستان اردل گفت: این عملیات شامل برداشت سنگهای سست، پاکسازی حریم جاده و تثبیت نقاط لغزنده بوده و با هدف تأمین ایمنی تردد کاربران جادهای و جلوگیری از ریزش احتمالی سنگها انجام شد.
وی افزود: با تلاش مستمر و بیوقفه راهداران سختکوش، مسیر پرتردد و حیاتی اردل – شهرکرد ایمنتر و آمادهتر برای تردد همشهریان و مسافران خواهد بود.