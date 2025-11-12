افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی افتتاحیه سی‌وششمین جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، مراسم افتتاحیه سی‌وششمین دوره جشنواره فرهنگی «زندگی با قرآن» با وقفه‌ای شش‌ساله برگزار شد.

در این مراسم، محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابراهیم شکرانی؛ دبیر ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و زهرا سعیدی؛ عضو فراکسیون قرآنی مجلس حضور داشتند.

تلاوت قاریان نابینا از جمله برنامه‌های ویژه این مراسم بود و در این مراسم همچنین از پوستر سی و ششمین دوره جشنواره فرهنگی زندگی با قرآن رونمایی شد.

در بخش دیگری از این مراسم، محمدحسین سعیدیان از قاریان قرآن با تأکید بر گسترش فعالیت‌های قرآنی پیشنهاد داد: برای توسعه روند رو به رشد و ارتقای فرهنگ قرآنی در میان جامعه هدف بهزیستی علاوه بر برگزاری جشنواره سالانه، شورای قرآنی فعال تشکیل شود.

وی افزود: باید دبیرخانه‌ای فعال با عضویت افراد جامعه هدف، ایجاد شود تا در طول سال دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی از جمله قرائت تحقیق، ترتیل، مناجات‌خوانی، اذان، حفظ قرآن و تواشیح برگزار کند.

در ادامه مراسم، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، گفت: سال گذشته سی‌وپنجمین دوره این مسابقات در مشهد مقدس برگزار شد، البته جشنواره فرهنگی زندگی با قرآن چند سال متوقف شده بود، محدودیت‌های اعتباری گاهی فضا را بسیار سخت می‌کند و گاه ناگزیر به توقف برخی برنامه‌ها می‌شویم، اما بنده اعلام کردم این جشنواره باید دوباره برگزار شود و منابع آن را خود قرآن تأمین می‌کند.

آقای حسینی افزود: به برکت قرآن، امسال بالاترین رقم اعتبارات سازمان بهزیستی از محل بودجه عمومی دولت تأمین شد به‌گونه‌ای که سهم سازمان از بودجه عمومی از ۱.۷ درصد به حدود ۲.۴ صدم درصد افزایش یافته است.

* قرآن سرچشمه توانمندسازی و پیشگیری از آسیب‌ها

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به نقش تربیتی قرآن کریم تصریح کرد: اگر بتوانیم افراد را به سرچشمه‌های قدرت یعنی قرآن متصل کنیم، بزرگ‌ترین گام را در کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته‌ایم.

آقای حسینی گفت: دانش‌آموزان که با قرآن انس دارند دو ویژگی ممتاز دارند، نخست پیشرفت تحصیلی بیشتر و دوم تبدیل شدن به شهروندانی مطلوب و هنجارمند که در برابر حوادث مقاوم‌ترند.

وی با تأکید بر ضرورت جریان‌سازی قرآنی در جامعه افزود: همین‌که بتوانیم جمعی از افراد را به قرآن پیوند دهیم، موفقیت بزرگی است چه در مسابقات رتبه بگیرند یا نگیرند.

* پیوند جشنواره با طرح سلام

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: جشنواره زندگی با قرآن سرشار از دستاورد‌های فرهنگی و تربیتی است و تلاش داریم این جشنواره را از نظر کمی و کیفی توسعه دهیم.

آقای حسینی گفت: امسال گروه سالمندان نیز به جمع شرکت‌کنندگان افزوده شدند همچنین ظرفیت طرح سلام یا سلامت اجتماعی محله‌محور را داریم که متمرکز بر محله‌گرایی است، این طرح بر استفاده از دارایی‌های محلات برای گسترش عدالت تأکید دارد.

وی افزود: در قالب طرح سلام، ساعات بعدازظهر مدارس در اختیار ما قرار گرفته است و از ظرفیت مساجد و سرا‌های محلات نیز می‌توان برای برگزاری برنامه‌های قرآنی استفاده کرد، همچنین شبکه داوطلبان بهزیستی می‌تواند با تشکیل شاخه‌ای ویژه از فعالان قرآنی، این فعالیت‌ها را در محلات سامان‌دهی و گسترش دهد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای جشنواره گفت: در بعد کیفی نیز به دنبال توسعه رشته‌های جدید هستیم و می‌خواهیم حوزه‌هایی همچون نماز، امام‌شناسی، ایثار و شهادت را به محور‌های جشنواره اضافه کنیم.

* اهمیت توانبخشی معنوی

حسینی افزود: در سازمان بهزیستی، رویکرد قرآنی حتی در حوزه توانبخشی نیز تأثیرگذار است، زیرا اگر جامعه هدف از مسیر توانبخشی معنوی حرکت کند این روند از هر نوع مداخله دیگر مؤثرتر خواهد بود.

وی گفت: جریان قرآنی باید بر سه اصل استوار باشد، نخست، تمامیت یعنی ورود همه افراد تحت پوشش به این مسیر. دوم، کفایت یعنی حرکت بر اساس استاندارد و کیفیت مطلوب و سوم، عدالت یعنی تمرکز بر مناطقی که بیش از دیگر نقاط کشور به رشد و گسترش فرهنگ قرآنی نیاز دارند.

در ادامه این مراسم، همچنین محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زندگی با قرآن در بهزیستی یعنی نقشه‌ای از زندگی سرشار از مهر، محبت، مساوات، همدلی و کمک به همنوع. قرآن کتاب عدالت و امید است و خداوند نیز اراده کرده تا بر مظلومان جهان منت نهد، آنان را خلیفه خود در زمین قرار دهد و به آینده‌ای روشن نوید دهد.

آقای چکشیان افزود: برای ارتقای سرمایه اجتماعی، انسجام، همدلی و تاب‌آوری در برابر مشکلات نیازمند نگاه امیدبخش و روشن قرآنی هستیم. برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر ترویج فرهنگ قرآنی، به افزایش هویت اجتماعی، امید، تعلق جمعی و سرمایه اجتماعی در جامعه کمک می‌کند. در نگاه اسلام، انسان‌ها در پیشگاه خداوند به اندازه کار و تلاش خود ارج می‌یابند. این نگاه، امیدبخش است و یادآور آن است که سعادت انسان در گرو تلاش، حرکت و پویایی است.