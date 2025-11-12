به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از صادرات موفق محصولات تعاونی‌های استان به ارزش ۱۵ میلیون دلار خبر داد و گفت: تعاونی‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و تولیدات کیفی، توانسته‌اند جایگاهی در بازار‌های بین‌المللی به دست آورند.

اشرفی افزود: هم اکنون ۲۰ شرکت تعاونی در استان در عرصه صادرات مشارکت دارند و با تولید و عرضه محصولاتی همچون زعفران، زرشک، عسل، جاجیم، فرش دستباف، فرآورده‌های دامی و محصولات طیور، توانسته‌اند ارزآوری قابل توجهی برای استان رقم بزنند.

به گفته وی بخش عمده این محصولات به کشور‌های افغانستان، قطر، ارمنستان، روسیه، ترکیه، عراق، چین و امارات متحده عربی صادر می‌شود.

هم اکنون ۷۳۳ تعاونی در خراسان جنوبی فعال است که زمینه اشتغال ۱۱ هزار و ۴۶۵ نفر را فراهم کرده است.