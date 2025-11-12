پخش زنده
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: نظام ارجاع در قالب پزشک خانواده از روستاها آغاز شده و اکنون در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن آقایی گفت: نوبتدهی در کلینیکهای وابسته به دانشگاه به چهار شیوه حضوری، تلفنی، اینترنتی و اپلیکیشن «پذیرش ۲۴» انجام میشود و بیماران میتوانند بر اساس نیاز خود از این روشها استفاده کنند.
وی افزود: در نوبتدهی حضوری، بیماران همان روز مراجعه خدمات دریافت میکنند؛ در روش تلفنی با شماره ۳۱۵۵ امکان رزرو نوبت برای روز بعد فراهم است؛ همچنین از طریق سامانه اینترنتی و اپلیکیشن پذیرش ۲۴ نیز بیماران میتوانند پزشک و زمان حضور خود را انتخاب کنند.
وی با اشاره به نقش بیمارستانهای آموزشی استان افزود: در مراکز آموزشی درمانی مانند «هاجر» و «کاشانی»، علاوهبر خدمات درمانی، آموزش رزیدنتها و دانشجویان پزشکی نیز انجام میشود که همین امر موجب کاهش تعداد بیماران پذیرششده توسط برخی متخصصان در روزهای خاص خواهد شد.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: نظام ارجاع در قالب پزشک خانواده از روستاها آغاز شده و اکنون در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز در حال اجراست، در این نظام، پزشک عمومی پس از معاینه بیمار، در صورت نیاز نوبت متخصص را از طریق سامانه سیب ثبت میکند تا مراجعه بیماران بهصورت پلکانی و سامانیافته انجام شود.
آقایی خاطرنشان کرد: هرچند در برخی رشتههای تخصصی مانند گوش و حلق و بینی یا غدد کمبودهایی وجود دارد، دانشگاه علوم پزشکی استان در تلاش است با همکاری سایر مراکز درمانی دولتی و نیمهدولتی، دسترسی مردم به خدمات تخصصی را افزایش دهد.