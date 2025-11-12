پخش زنده
امروز: -
مدیر کل بهزیستی استان کرمان از آغاز اجرای طرح خاتم (خودمراقبتی و آگاهسازی) ویژه زنان و دختران ۱۳ تا ۴۵ سال دراستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،علیرضا وحیدزاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان از آغاز اجرای طرح خاتم (خودمراقبتی و آگاهسازی با تاکید بر تاب آوری و مهارت ورزی) ویژه زنان و دختران ۱۳ تا ۴۵ سال در ۲۲ شهرستان و جامعه آماری ٢ هزار نفره خبر داد.
وی افزود: این طرح به همت اداره فوریتها، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بازتوانی اعتیاد، دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی استان کرمان و با هدف ارتقاء دانش و آگاهی و تاب آوری دختران و زنان در جهت سواد سلامت اجتماعی و رسانهای و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، آموزش و توانمندسازی برای افزایش خودآگاهی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر اجرا میشود.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: این طرح با استفاده از تسهیلگران مجرب و آموزش دیده در حال اجراست و خوشبختانه با استقبال بسیار خوب دانش آموزان و دبیران مدارس روبهرو شده است.
وحیدزاده بیان کرد: طرح خاتم گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت روانی، کاهش آسیبهای اجتماعی و توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی در جامعه هدف طرح است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان همچنین از آغاز طرح مانا (مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران) ویژه دختران و پسران ۱۳ تا ۱۸ و زنان در محلات ۱۶ شهرستان استان کرمان با جامعه آماری ۸۵۳ نفر در استان خبر داد.
وحیدزاده گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقاء توانمندیهای گروه هدف از جمله نوجوانان، زنان و سایر افرادی که در زمینه شیوههای همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعالیت مینمایند، میباشد.
وی افزود: این طرح گامی موثر در جهت ایجاد و توسعه ظرفیتهای مشارکت گروههای مختلف هدف از جمله نوجوانان، زنان و ... در موسسات و مراکز غیردولتی، افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیبهای اجتماعی گروه هدف اعم از نوجوانان، زنان و... و اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی خواهد بود.