شاخص کیفیها در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه بیست و یکم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۴، خرمشهر با ۱۶۲، شادگان با ۱۵۶، کارون با ۱۷۲، اهواز با ۱۶۹، ماهشهر با ۱۷۴، آغاجاری با ۱۶۴، بهبهان با ۱۵۳، هویزه با ۱۶۵، سوسنگرد با ۱۷۷، ملاثانی با ۱۷۴، شوشتر با ۱۶۶، دزفول با ۱۶۲ و اندیمشک با ۱۶۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان، هفتکل، لالی و شوش در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای رامهرمز، ایذه، دزپارت، اندیکا و مسجدسلیمان در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.