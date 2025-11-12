مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ گفت: با ابلاغ مراجع مربوطه و هماهنگی‌های لازم، عملیات اجرای حکم آزادسازی اراضی تملیکی واقع در بستر و حریم دریاچه سد زاینده‌رود آغاز شد.

احمد رضا صادقی افزود: با هدف صیانت از اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و رفع تصرف محدوده‌های تملیکی سد زاینده‌رود و با حضور کارشناس واحد حفاظت دریاچه سد زاینده‌رود و پشتیبانی نیروی انتظامی کلانتری مرکزی شهرستان چادگان این طرح در حال اجراست.

وی گفت: تمامی مراحل اجرای حکم در چارچوب ضوابط قانونی و بر اساس دستور قضایی مرتبط انجام گرفته و بخشی از اراضی مورد نظر رفع تصرف و آزادسازی شده است.

صادقی تاکید کرد: به منظور تأمین امنیت عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه تنش احتمالی، نیرو‌های انتظامی و حفاظتی به طور کامل در محل حضور داشته و همکاری مؤثری با گروه‌های اجرایی به‌عمل آورده‌اند.

طبق اعلام مدیر بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ روند اجرای حکم آزادسازی بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و با نظم و هماهنگی مطلوب در حال تداوم است.

صادقی با قدردانی از حمایت و همراهی نیروی انتظامی، عوامل اجرایی و کارشناسان فنی، بر تداوم نظارت‌ها و اقدامات حفاظتی در این زمینه تأکید کرد و افزود: استمرار این اقدامات نقش بسزایی در صیانت از منابع آبی و حریم اراضی ملی پیرامون دریاچه سد زاینده‌رود دارد.