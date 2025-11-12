نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در واکنشی قاطع به استقرار بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا در سواحل این کشور، هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی یا کودتای مورد حمایت واشنگتن، با یک اعتصاب عمومی شورشی از سوی طبقه کارگر پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در بحبوحه تشدید بی‌سابقه تنش‌های نظامی در دریای کارائیب، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از سلاح نامتقارن خود برای مقابله با تهدیدات آمریکا رونمایی کرد.

مادورو در نشست رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) اعلام کرد: اگر امپریالیسم بخواهد دست به کودتا بزند یا آسیبی وارد کند، از همان لحظه فرمان عملیات بسیج و نبرد برای تمام مردم صادر خواهد شد (..) و طبقه کارگر ونزوئلا یک اعتصاب عمومی شورشی را آغاز خواهد کرد.

وی با یادآوری وقایع ۱۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۰۲، زمانی که هوگو چاوز با قیام مردمی پس از یک کودتای کوتاه به قدرت بازگشت، به دشمنان داخلی و خارجی هشدار داد. مادورو با اشاره به آن روز‌های تاریخی گفت: در این کشور حتی یک سوزن هم جابجا نخواهد شد تا روز ۱۳ آوریل دیگری فرا برسد. او سپس با لحنی تهدیدآمیز افزود: آنکه باید بفهمد، فهمید.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده با استقرار یک ناوگان تهاجمی عظیم شامل بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، به بهانه "مبارزه با قاچاق مواد مخدر"، حضور نظامی خود را در نزدیکی ونزوئلا به اوج رسانده است؛ اقدامی که کاراکاس آن را "تهدیدی مستقیم" علیه حاکمیت خود می‌داند.

مادورو با بی‌اعتنایی به این قدرت‌نمایی نظامی گفت: برای ما چه اهمیتی دارد که امپراتوری آمریکای شمالی، رئیس‌جمهورش یا کنگره‌اش چه می‌گویند؟ ما در ونزوئلا و آمریکای جنوبی تصمیم گرفته‌ایم آزاد باشیم. بگذارید هرچه می‌خواهند بگویند و بحث کنند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد که هیچ کشور خارجی "نمی‌تواند اراده خود را بر ملت‌های مستقل تحمیل کند" و جنبش کارگری "برای دفاع از انقلاب کاملاً آماده است. "