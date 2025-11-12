فرایند رای گیری در مرحله عمومی ششمین دوره انتخابات مجلس عراق، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز و بعد از ۱۱ ساعت رای گیری از واجدین شرایط، ساعت ۱۸ به وقت محلی پایان یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، با پایان رای گیری نتایج اولیه، هر یک از صندوق‌های الکترونیکی به صورت جداگانه و برخط اعلام شد. سپس اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات، صندوق‌های اخذ رای را باز و شمارش دستی آرا را آغاز کردند تا نتایج شمارش آرا الکترونیکی را با نتایج شمارش آرا به صورت دستی تطبیق دهند.

کار شمارش آرا ۱۸ حوزه انتخابیه در سراسر عراق، در بیش از ۸۷۰۰ شعبه و ۳۹ هزار صندوق رای انجام می‌شود.

محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق نیز بخاطر زمان بر بودن شمارش دستی آرا در شعبه‌های اخذ رای، چهارشنبه را در این کشور تعطیل رسمی اعلام کرد.