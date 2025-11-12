پخش زنده
برخی از خوراکیها در روزهای آلوده هوا موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یکی از اندامهایی که در آلودگی هوا سلامتیشان به شدت و به طور جدی مورد تهدید است، ریهها هستند.
ریهها همیشه در معرض آلایندههای خارجی قرار دارند و با گذشت زمان، میتواند باعث استرس اکسیداتیو و التهاب شود.
گنجاندن برخی از ابرغذاها در رژیم غذایی در فصلی که دود و غبار آسمان شهر را میپوشاند، نه تنها ایمنی بدن را افزایش میدهد و ریهها را در برای آلودگی هوا تقویت میکند، بلکه از فرآیند سمزدایی طبیعی بدن هم پشتیبانی میکند.
مطالعهای ارائه شده دانشگاه لستر ،در انجمن تنفسی اروپا، نشان داده است، مصرف روزانه بیشتر میوه با کاهش کمتر عملکرد ریه ناشی از قرار گرفتن در معرض ذرات ریز ارتباط دارد.
دانههای کتان، اسفناج، بادام و کلم بروکلی، پنج ماده غذایی موثر در تقویت سیستم ایمنی و محافظت از ریهها در برابر آلودگی هوا ست.
دانههای کتان یکی از غنیترین منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا ۳ هستند که نقش حیاتی در مبارزه با التهاب ناشی از آلایندهها دارند.
اسفناج یک ابرغذای سرشار از مواد مغذی و سرشار از ویتامینهای A، C و E است که همگی برای حفظ سلامت ریهها بسیار مهم هستند
بادام یکی از مواد آجیلهای اصلی در خانههای ایرانی است و دلیل خوبی هم دارد. این آجیل سرشار از ویتامین E است، یک آنتیاکسیدان قوی که برای محافظت از بافتهای ریه در برابر آسیب ناشی از آلایندهها و سموم شناخته شده است؛ و کلم بروکلی، یک سبزی سرشار از مواد مغذی، سرشار از ویتامینهای A، C و K به همراه آنتیاکسیدانهای قوی و آنزیمهای سمزدا است. مصرف منظم کلم بروکلی میتواند ایمنی را تقویت کند، التهاب را کاهش دهد و از سیستم تنفسی در برابر آسیبهای ناشی از آلودگی محافظت کند.