به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت مریم در شهر بهمن گفت: دومین مرحله از سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج به نام شهید مقاومت معصومه کرباسی و با شرکت ۴۲۰ داوطلبان در رده‌های سنی کودکان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

نعمت الهی افزود: این مسابقات با همکاری مدارس قرآنی معرفت و دبیرستان کوثر شهر بهمن در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، حفظ شش سوره کوتاه قرآنی، حفظ کل و صحت قرائت نماز در نمازخانه دبیرستان کوثر شهر بهمن برگزار شد.