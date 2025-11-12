پخش زنده
در نیمه نخست امسال ۳۴۰ مورد از اصناف فریدونشهر بازرسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فریدونشهرگفت: طرح بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان به صورت هفتگی با مشارکت اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی وشبکه بهداشت و درمان شهرستان اجرا میشود.
احمد شیخی با اشاره به ارسال ۶۷ پرونده تخلف واحدهای صنفی به تعزیرات حکومتی افزود: کنترل قیمت کالاهای اساسی وپایش نحوه عرضه آنها و جلوگیری ازتخلف واحدهای صنفی ازمهمترین اهداف طرح بازرسی از واحدهای صنفی است.
وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات واحدهای صنفی میتوانند به صورت حضوری یا از طریق سامانه ۱۲۴ تخلف واحدهای صنفی را گزارش کنند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدونشهرگفت: بیشترین تخلفات واحدهای صنفی مربوط به درج نکردن قیمت کالا، گران فروشی، رعایت نکردن بهداشت محیط، نداشتن کارت بهداشت و تداخل صنفی است.
در شهرستان فریدونشهر ۱۵۰۰ واحد صنفی دارای مجوز فعالیت میکنند.