اولویت نخست شرکتهای آب و فاضلاب، توسعه سرمایهگذاری برای حفظ منابع ارزشمند آبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر تجهیز منابع و توسعه مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در نشست کارگروه حوزه سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی منطقه سه کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، گفت: بر تهیه اطلس جامع تصفیهخانههای فاضلاب هر استان به منظور شناسایی جزئیات کامل و میزان پساب خروجی فاضلاب تاکید میشود.
محمد تفضلی، همچنین مذاکره با سرمایهگذاران برای واگذاری پساب و امضای قراردادهای خرید متقابل در هر استان را ضروری دانست و افزود: نمودار سازمانی دفاتر سرمایهگذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت در شرکتهای آب و فاضلاب لازم است تقویت شود.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در سالهای اخیر امضای قراردادهای خرید میان شرکتهای آب و فاضلاب و صنایع در واگذاری پساب، کمک زیادی به بینیاز شدن صنایع به منابع آبی کرده است و انعقاد قرارداد با صنایع و شهرکهای صنعتی موجب توسعه شبکههای جمعآوری فاضلاب و احداث تصفیهخانههای مختلف خواهد شد که رضایتمندی مردم را به دنبال دارد.
ناصر اکبری افزود: برگزاری چنین نشستهایی که برپایه تعامل و هماندیشی شکل میگیرد، موجب به اشتراک گذاشتن تجربه در حوزه توسعه سرمایهگذاری میشود.
وی ادامه داد:
مدیرعامل آبفای استان اصفهان ابراز امیدواری کرد: فرایند جذب سرمایهگذار که به نیاز روز شرکتهای آب و فاضلاب تبدیل شده است، با نگاه ویژه مسئولان استانی بیش از پیش سرعت گیرد.
شرکتهای آب و فاضلاب استانهای اصفهان، بوشهر، هرمزگان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، فارس و شهرهای شیراز و کاشان عضو کارگروه حوزه سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی منطقه سه کشور هستند.