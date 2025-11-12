پخش زنده
طرح تعمیرات و بهینهسازی فیدر ۳ فلارد در مسیر روستای ابواسحاق با ۹ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر امور برق شهرستان فلارد گفت: در چارچوب این طرح حدود ۶ کیلومتر از شبکه فشار متوسط در مسیر کوهستانی اصلاح و بهینهسازی شد.
حبیب الله حسنی افزود: تعویض مقرههای فرسوده، تعویض جمپرها، اصلاح کجی پایههای برق، نصب مهار تیر و نصب تجهیزات حفاظتی و مانوری از جمله اقدامات اجرایی این طرح بوده است.
وی با اشاه به اینکه این طرح گامی مؤثر در بهبود سطح خدماترسانی و ارتقای زیرساختهای توزیع برق روستای ابواسحاق است؛ افزایش پایداری و ایمنی شبکه، کاهش خاموشیهای ناخواسته، کاهش تلفات انرژی، ارتقای قابلیت مانور شبکه و تأمین برق پایدار را از جمله مزایای اجرای این طرح عنوان کرد