کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان استان از امروز تا سه شنبه هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز چهارشنبه تا سه شنبه هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
حمیدی با اشاره به اینکه طی این مدت جو استان پایدار است؛ افزود: در طول روز هوا گرم و شبهای نسبتا سردی خواهم داشت.
وی گفت: از لحاظ دمایی در طول شب حداقل دما در مناطق ساحلی بین ۱۰ تا ۱۳ درجه سانتی گراد و مناطق جلگهای ۶ تا ۱۹ درجه سانتیگراد در نوسان است.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز حداکثر دما قراخیل قائمشهر با ۲۷ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۲ درجه سانتی گراد زیر صفرسردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته حمیدی دریا تا اواسط هفته آینده با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.