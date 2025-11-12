پخش زنده
در بحبوحه آرایش جنگی آمریکا در کارائیب، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، اپوزیسیون این کشور را به «خیانت ملی» متهم کرد و گفت: این جریان که حیاتش به «دلارهای خونین» واشنگتن وابسته است، حامی بمباران و کشتار مردم ونزوئلاست و دیگر هیچ جایگاهی در واقعیت اجتماعی کشور ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، با انتقاد شدید از حمایت جریان راست افراطی این کشور از تهاجم نظامی احتمالی آمریکا، اعلام کرد که این جریان اپوزیسیون از صحنه سیاسی ونزوئلا به کلی محو شده است. وی تأکید کرد تنها نقشی که برای این جریان باقی مانده، تشویق تهدیدها و توجیه استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب است.
به گفته مادورو، جریان راست افراطی دیگر در خیابانها یا واقعیت اجتماعی کشور وجود خارجی ندارد، زیرا مردم ونزوئلا خواهان صلح هستند و ماجراجوییهایی که امنیت، ثبات و تمامیت ارضی کشور را هدف گرفته، برنمیتابند.
رئیسجمهور ونزوئلا ضمن فراخوان برای تقویت همبستگی و انسجام ملی جهت شکست دادن تهدیدات آمریکا، یادآور شد: این جریان راستگرا حامی گزینه تهاجم نظامی به ونزوئلا و خواهان بمباران و کشتار شهروندان است. با این حال، آنها از لحاظ سیاسی منحل شدهاند و حیاتشان تنها به واسطه دلارهای کثیف و خونین واشنگتن، میامی و مادرید ممکن شده و فعالیتهای خود را از مخفیگاههایشان دنبال میکنند.