پخش زنده
امروز: -
در هشتمین دوره داوری مُهر اصالت ملی، بیش از ۶۰ اثر از هنرمندان صنایعدستی استان یزد موفق به دریافت مُهر اصالت ملی شدند.
به گزارش خبرنگار صدا و سیما مرکز یزد، معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد گفت: در این دوره از داوری که با حضور اساتید دانشگاه علم و هنر بهعنوان داوران، و ارتباط تصویری جمعی از مدیران وزارتخانه و استانداری برگزار شد، ۲۳۰ اثر صنایعدستی از سراسر استان در رشتههای نساجی، سفال و سرامیک، چوب، چرم، فلز، بافتهای داری و غیرداری و زیورآلات سنتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
عبدالمجید عربی افزود: از میان آثار بررسیشده، بیش از ۶۰ اثر موفق به دریافت مُهر اصالت ملی شدند و پیشبینی میشود ۱۲ اثر دیگر در سال آینده به سطح بینالمللی راه یابند.
عربی با اشاره به اهمیت دریافت نشان بینالمللی گفت: آثار دارای نشان بینالمللی بهعنوان نشان تجاری معتبر معرفی میشوند و از مزایای حمایتی و اقتصادی برخوردار خواهند شد.
معاون میراثفرهنگی استان یزد همچنین از برگزاری ۵ دوره آموزشی تخصصی در رشتههای مختلف صنایعدستی طی سال گذشته خبر داد و افزود: در این دورهها بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هنرمند از سراسر استان، حتی مناطق دورافتاده، آموزشهای لازم را برای ارتقای مهارتهای خود فرا گرفتند.