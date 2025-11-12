پخش زنده
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خواستار نوسازی ناوگان امدادی و تقویت زیرساختهای هلال احمر در استان مرکزی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در دیدار نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت زیرساختها، تجهیزات و نیروی انسانی هلال احمر در استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر سید محمد جمالیان در این دیدار با اشاره به موقعیت جغرافیایی و صنعتی استان مرکزی گفت: با توجه به وجود مراکز حساس و زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی و مجتمع آب سنگین خنداب، لازم است پایگاههای امدادی هلال احمر در این منطقه با تجهیزات کامل امداد و نجات، خودروهای کمکدار و آمبولانسهای جدید تقویت شوند.
جمالیان افزود: استان مرکزی در مسیر پرتردد کشور و در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد، بنابراین تقویت امکانات امدادی میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای و صنعتی ایفا کند.
او با اشاره به کمبود نیروی انسانی در هلال احمر استان گفت: به دلیل برگزار نشدن آزمون استخدامی از سال ۱۳۹۶ تاکنون و بازنشستگی تعدادی از کارکنان، نیاز است سهمیه مجوز استخدامی جدید برای جذب جوانان باانگیزه، بهویژه در شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب، اختصاص یابد.
جمالیان در ادامه از رئیس جمعیت هلال احمر کشور خواست در راستای ارتقای توان لجستیکی و پشتیبانی فعالیتهای امدادی و آموزشی، دو دستگاه اتوبوس از محل توافقنامه میان جمعیت هلال احمر و سازمان اموال تملیکی کشور به جمعیت هلال احمر استان مرکزی تخصیص یابد.
عضو کمیسیون بهداشت در مجلس این را هم گفت که حمایت از توسعه زیرساختهای امدادی در استان مرکزی، در واقع سرمایهگذاری مستقیم بر ایمنی ملی و تابآوری کشور در برابر بحرانهاست.